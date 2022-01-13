Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионеры в Усолье-Сибирском сдавали «летнюю кухню» 22-летнему парню. В один из дней он напал на 67-летнюю женщину, связал ее скотчем, требовал деньги и украшения, получив желаемое, скрылся. Когда пострадавшей удалось развязаться, она позвонила дочери. На место выехали полицейские, которые нашли в сарае мертвого хозяина дома, его тело было изранено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мы установили круг общения подозреваемого и нашли свидетеля, используя документы которого вероятный преступник снимал жилье, - рассказали полицейские. - Он пояснил, что по просьбе подозреваемого увозил в скупку похищенные у пожилых людей вещи.

Парня, снимавшего жилплощадь у пенсионеров, задержали спустя несколько часов. Оказалось, что сибиряк из поселка Тальяны уже ранее не раз был судим.

- Ранее он уже трижды совершал имущественные преступления, - отметили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Свою причастность к преступлению отрицать не стал. Сейчас он находится под стражей. Собирается доказательная база. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08