Вирусолог рассказал, что новая волна коронавируса может стать последней Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за штамма «омикрон» заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась в три раза по сравнению с «дельтой». Об этом корреспонденту NEWS.ru рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн. Ученый отметил, что новая волна COVID-19, которая сейчас идет по планете может стать последней. Но это не точно.

- Есть надежда, что, может быть, она будет последней, но с точностью это вам никто не скажет, - рассказал NEWS.ru вирусолог. - Насколько заболеваемость может подскочить в России, конечно, сказать трудно, поскольку речь идет об официальных цифрах. Какие будут эти цифры, я не знаю, но в мире по сравнению с «дельтой» подскакивает в три-четыре раза.

Есть также мнение, что ситуация с коронавирусом приведет к тому, что это заболевание станет сезонным, соответственно, число заражений снизится. Свой прогноз о неблагоприятном развитии высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова – подробности здесь.