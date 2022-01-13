Обязательные работы из-за неоплаченного штрафа ГИБДД назначили жителю Тайшета Фото: "КП" Архив

Суд назначил наказание жителю Тайшета в виде обязательных работ из-за неоплаченного вовремя штрафа ГИБДД. Сибиряк его оплатил, но уже после судебного вердикта, а это значит, что 20 часов мужчине все же предстоит отработать там, где скажут специалисты администрации. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Жителю Тайшета штраф за вождение в нетрезвом виде был назначен в размере 30 тысяч рублей, - рассказывают приставы. – Мы ознакомили мужчину о возбуждении в отношении него исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае не оплаты штрафа.

Но разговоры на сибиряка не подействовали, штраф по истечению отведенного срока уплачен не был. Тогда специалисты составили протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

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