Эксперты рассказали, что иркутяне главным в 2022 году назвали работу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Что для вас главное в 2022 году? Для большинства жителей Иркутска это работа, так считают 67% опрошенных Службой исследований HeadHunter. В новых условиях речь о 8-часовом рабочем дне не идет нигде, кроме очень редких бюджетных организаций, и люди заявляют о том, что готовы тратить на нее больше времени, чем на все остальное, отводя на второй план не только саморазвитие ( оно на втором месте в списке приоритетов), но и семью, о которой вспомнили 55%.

- Далее приоритеты распределились следующим образом: 43% хотят больше времени уделять здоровью, 23% - хобби, 20% - спорту, 7% - друзьям. 2% выбрали вариант «другое», указав, в том числе, путешествия и себя, - отмечает пресс-секретарь HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.

А как остальные? Что касается работы, то ее чаще ставят в приоритет Московской области (70%), Новосибирской области (69%) и Свердловской области (68%). А что касается отраслей, то это в приоритете у рабочего персонала -76%, начинающие специалисты (73%) и административный персонал (65%). А вот на развитие своих способностей больше всех обращают внимание в Новосибирске. Кроме того, на самореализацию особенное внимание обращают журналисты и представители сферы искусства. Семью активнее выбирали в Самарской области (65%), и, что интересно - среди топ-менеджеров (61%).