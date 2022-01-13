Тайная жизнь бытовых приборов, или как работает иркутский Умный дом. Фото: Пресс-служба ПАО Ростелеком

Мир становится цифровым. «Интернет вещей» - тема, которая в период пандемии стала еще более актуальной, потому что мы понимаем, сколько всего может быть подключено к интернету и как это может повлиять на повседневную жизнь.

Грамотное решение доверить квартиру цифровым сервисам, в частности, услуге «Умный дом» от «Ростелекома». Что это за сервис? «Умный дом» - это система современных приборов, управляемых с помощью интернета и мобильных устройств.

Его можно подключить по одному из трех наборов, которые предлагает «Ростелеком»: «Базовый», «Расширенный» или «Управление». Разница – в наборе устройств, которые доступны пользователю.

Фото: Пресс-служба ПАО Ростелеком

Базовый «Умный дом. Безопасность» состоит из контроллера, датчика движения и датчика открытия. Они способны, например, фиксировать температуру и освещенность помещения. «Расширенный» комплект дополнительно включает датчики протечки воды и задымления. А умная розетка и умная лампочка комплекта «Управление» дистанционно регулируют электроприборами и освещением.

В зависимости от нужд пользователя система может включать разного рода видеокамеры, датчики, замки, лампы, розетки и другие составляющие. Для их использования необходимо постоянное подключение к интернету. Тогда управлять бытовыми приборами можно даже, находясь не в городе. Главное, чтобы мобильный сигнал всегда был устойчивым.

Разобраться с системой смогут и дети, и пенсионеры, которые с техникой на «вы». С помощью личного кабинета в приложении на смартфоне можно в онлайн-режиме проверить как дела дома. А можно дистанционно через тоже специальное приложение отключить от сети утюг и перекрыть включенный кран. Датчик дыма отправит оповещение хозяину даже при малейшем задымлении, поскольку обладает высокой чувствительностью.

При малейшем изменении обстановки в доме или квартире датчики «Умного дома» автоматически посылают уведомления на телефон владельца системы. При подозрении на проникновение они включат свет, а при настоящем визите непрошенных гостей активируют экстренное оповещение.

«Умный дом» может стать и виртуальной сиделкой для детей и животных, например,если вам вдруг понадобилось отлучиться. Ведь в любой момент, с помощью камер через приложение вы сможете посмотреть какова обстановка дома. Кроме того,архив видеозаписи с камер наблюдения в квартире может быть доступендо 30 дней в зависимости от выбранного тарифа.

Чтобы сделать жизнь в «Умном доме» еще более комфортной, можно настроить различные сценарии поведения для системы, например, подключить электронные и бытовые приборы. А еще при выборе сценария «Я проснулся» в указанное время с помощью реле открываются шторы, а умные розетки включают кофеварку и колонку с любимой музыкой. Вариант «Я дома» подразумевает автоматическое включение освещения, увлажнителя, теплого пола и кондиционера с заранее заданным температурным режимом.

Интересен и сценарий «Я в отпуске», который поможет защитить дом от грабителей. С его помощью свет в квартире будет зажигаться и отключаться в одно и то же время – как будто вы приходите с работы домой и сами включаете освещение. Создавать сценарии поведения для датчиков можно и самостоятельно, подстроив систему под свой стиль жизни.

«Сейчас самое время изучить все возможности «Умного дома» и выбрать те компоненты, которые нужны, - прокомментировал Александр Теленкевич, заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком». - Если мы позволяем нашим смартфонам и компьютерам вызывать за нас такси и оформлять интернет-заказы, почему бы не поручить электронике присматривать за квартирой? Тем более искусственный интеллект может многое».

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