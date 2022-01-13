В «Слате» рассказали, какие новогодние покупки были самыми популярными

«Слата» провела традиционный анализ новогодних покупок. Фото ООО «Маяк»

«Слата» провела традиционный анализ новогодних покупок. Специалисты изучили более 3 млн чеков в супермаркетах Иркутска, Шелехова, Ангарска, Братска и Саянска. Исследование проводилось с 10 декабря по 9 января. По результатам выяснилось, что средний чек в 2021 году вырос на 5%, составив 511 рублей. А в рейтинге самых популярных покупок традиционно держится консервация, мандарины, сладости и шампанское. Однако изменения есть:

- Классическая консервация для салатов – горошек, маринованные огурцы, кукуруза показала рост продаж в декабре на 21 % к 2020 году, - сообщиларуководитель по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. – Это обычная тенденция. Но если смотреть в целом 2021 год, то покупатели на 6% стали приобретать больше консервации. Мы связываем это с тем, что «Слата» расширила ассортимент в группе средне ценового сегмента.

В «Слате» стараются предлагать выгодные акции и быстро реагировать на все запросы потребителей. Фото ООО «Маяк»

Марокканских мандаринов за месяц было продано в сети супермаркетов «Слата» сто тонн. На полках можно было увидеть также цитрус из Турции, африканских стран. Средняя стоимость этого фрукта составила 174 рубля. В этом году не было популярных мандаринов с листочками или так называемыхbaby-мандариновиз Китая, потому как нет поставок из этой страны. Хотя раньше на них приходилось 60% от общего объема продаж всех мандаринов.

Кроме того, вырос спрос на сладкие подарки – в 2021 году в среднем на 25%. Часто иркутяне покупали кондитерские наборы среднего ценового сегмента с весом полкило и более, а также за 200-300 рублей за подарок. В этот раз покупатели проявили интерес к брендовой «кондитерке» в стильной упаковке. Что касается шампанского, то винный игристый напиток по популярности опередил газированный. Продажи федеральных брендов от российских производителей выросли на 30%. 329 рублей – такова стоимость шампанского, которое покупали в «Слате» чаще всего. Еще один интересный тренд – покупать стали шампанское в бутылях 0,2 и 0,25 л.

В «Слате» отметили, что стараются предлагать выгодные акции, быстро реагировать на все запросы потребителей, увеличивать ассортимент в среднем ценовом сегменте. Именно это и помогло удержать покупателя.