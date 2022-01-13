Незаконная свалка опасных батарей обнаружена в заказнике «Птичья гавань» в Иркутске

На особо охраняемой территории обнаружена свалка литий-ионных батарей. Фото: пресс-служба мэрии города Иркутска

В Ленинской районе Иркутска в заказнике «Птичья гавань», являющемся особо охраняемой территорией, известной в городе, как ново-ленинские болота, введен режим повышенной готовности из-за обнаруженной там накануне свалки литий-ионных батарей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Мэрия предпринимает меры по оперативной ликвидации опасных отходов. Батареи несут угрозу не только для жизни пернатых, но и людей, могут загрязнить почву.

- На место оперативно приехали представители компании-производителя данных батарей, - отметили в администрации областного центра. - Специалистами был проведен анализ газоанализаторами, превышений ПДК не выявлено.

Сообщили об опасной свалке иркутяне, они рассказали, что неизвестные выгрузили коробки с батареями в заказнике. Участок был оперативно оцеплен, на место выехали полицейские. Причастных к данному нарушению будут искать.

СПРАВКА «КП»

Птичья гавань - водно-болотный комплекс из пяти участков в пойме реки Иркут общей площадью 228 гектаров. Там обитают более 200 видов птиц, в том числе внесенных в Красные книги России и Иркутской области. Статус особо охраняемой природной территории заказник получил в 2019 году.