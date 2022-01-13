Полсотни домов попадают под отключение отопления в Иркутске 14 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отключение отопления в Иркутске 14 января планово проведут в 49 зданиях города. Батареи станут холодными на срок от пяти до девяти часов. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 14 января необходимо в Правобережном районе для ремонта тепловой сети по улицам 3-я Летчиков, 11, Свердлова, 23а и Ленская, 2а, - говорят специалисты. – В Октябрьском округе запланирован ремонт теплосети по улице Байкальская, 258 и бульваре Постышева, 20.

Также работы пройдут на улицах Российская, 14в, Шевцова, 12а и Советская 45/2. В связи с этим отключение отопления в Иркутске 14 января попадают здания на улицах Ленская, 3-я Летчиков, Марата, Российская, Ленина, Свердлова, Сухэ-Батора, Шевцова, Рабочего Штаба, Маршала Жукова, Байкальская, Советская, бульваре Постышева (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 14 января 2022: адреса

Отключение отопления в Иркутске 14 января 2022: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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