Слабый снег ожидается в Иркутске 14 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 14 января в целом ожидается без осадков, но в первой половине дня выпадет слабый снег. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Сегодня в областном центре переменная облачность, - отмечают метеорологи. - Ветер дует северо-восточный, юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Днем в городе температура воздуха составит -14…-16 градусов.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – 732 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха также повышена – 80%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 14 января также ожидается с переменной облачностью, местами выпадет небольшой снег. Скорость воздушных потоков в Приангарье с юго-запада, юго-востока достигает 5-10 м/с. Столбики уличных термометров в течение дня покажут -14…-19, местами до -29. Холоднее всего снова в Катангском районе, на его севере сегодня до -35.

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