300 тысяч рублей отсудил пенсионер у владельца покусавшей его собаки в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

300 тысяч рублей морального вреда и 300 рублей за госпошлину выплатит житель Ангарска своему соседу по даче за нападение собаки. Пес ангарчанина сорвался с цепи, выскочил со двора и напал на пенсионера в июле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

- Пенсионер шел по дороге в магазин, когда сзади на него прыгнул пес крупной породы, повалил его и сильно искусал, мужчина месяц проходил лечение, - отметили на заседании. – К тому же, со слов пострадавшего, после этого его жизнь изменилась, он теперь постоянно испытывает нервное напряжение и панически боится больших собак.

Хозяин пса не согласился с требованиями покусанного, по его мнению, сумма сильно завышена. К тому же официально ангарчанин нигде не работает.

-Платить мне не с чего, - ответил мужчина.

Но, тем не менее, владелец собаки не обеспечил безопасность окружающих людей, не принял необходимых мер для того, чтобы собака не могла им навредить. Решение суда вынесено. Правда, в законную силу оно еще не вступило.

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