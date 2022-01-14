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Происшествия14 января 2022 1:32

Иркутянина обвиняют в мошенничестве при продаже медицинских масок в Красноярский край

По данным следователей, сибиряк отправил вместо нужного товара ржавый металлический диск
Мария КНЯЗЕВА
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Иркутянина обвиняют в мошенничестве при продаже медицинских масок в Красноярский край

Иркутянина обвиняют в мошенничестве при продаже медицинских масок в Красноярский край

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

37-летнего иркутянина обвиняют в афере с медицинскими масками. По данным следователей он обманул жителя Красноярского края на 250 000 рублей. Расследование уголовного дела по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» окончено и передано в суд. Об этом сообщает МВД.Медиа.

В апреле 2020 года житель Ачинска увидел объявление о продаже респираторных масок по низкой цене. Он решил купить их оптом, чтобы перепродать по более высокой стоимости. Отправил жителю Иркутска порядка четверти миллиона, но когда пришел забирать посылку, вместо нужного товара увидел в коробке ржавый металлический диск от автомобиля. А телефон продавца средств индивидуальной защиты был уже недоступен.

День судебного слушания пока не назначен, иркутянин находится под подпиской о невыезде с августа прошлого года.

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