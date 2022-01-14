Минздрав Иркутской области: объединение ангарской городской больницы и перинатального центра, создаст новые рабочие места Фото: Александр ГЛУЗ

В министерстве здравоохранения Иркутской области обсудили вопрос об объединении Ангарской городской больницы №1, больницы скорой медпомощи и перинатального центра. Как объяснила заместитель председателя Правительства Приангарья Валентина Вобликова, такое объединение проводится для того, чтобы улучшить качество медпомощи местным жителям.

- Вопрос с реорганизацией назрел давно, - отметила Валентина Вобликова. - Перед нами есть яркий пример объединенной работы областной клинической больницы и областного перинатального центра. Это дает возможность проконсультировать любую пациентку узкому специалисту многопрофильной больницы в любое время суток.

По словам и.о. главы минздрава Анны Даниловой оптимизация, на которую уйдет около полугода, будет проводиться поэтапно. В то же время о сокращении медработников речи не идет. Наоборот, объединение больниц потребует увеличения штатного расписания. Для этого создадут новые рабочие места. В случае слияния больниц, к ним прикрепят около 120 тысяч взрослых пациентов, в том числе 13 тысяч, проживающих в селах, садоводствах и коттеджных поселках.