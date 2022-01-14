Инспектор ГИБДД застрелил водителя во время погони в Забайкалье Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трагедией закончилась полицейская погоня за автомобилистом в Балее Забайкальского края. В ночь на 14 января местные инспекторы ГИБДД проводили рейд по выявлению пьяных водителей. Один их автомобилистов не остановился на требования инспекторов. Те бросились за ним в погоню. Через несколько сотен метров лихач остановился, выскочил из машины, и побежал. Полицейский в погоне за ним решил применить табельное оружие и четыре раза выстрел в беглеца.

- Одна из пуль попала в голову нарушителя, - сообщили в пресс-службе СУ СК Росиси по Забайкалью. - От полученных травм 34-летний мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, совершённое с применением оружия и повлекшее тяжкие последствия».

Сейчас следователи выясняют все подробности трагедии. Изъяты гильзы и другие следы выстрелов. Назначены судебно-медицинские, баллистическая и другие экспертизы. Стрелявшего полицейского допрашивают. Решается вопрос о его задержании.