В Иркутске ожидается небольшой снег 17 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 17 января будет с переменной облачностью, и в целом, без осадков. Но к вечеру синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают небольшой снег.

- Ветер в областном центре дует юго-восточный со скоростью 4-9 м/с, - отмечают метеорологи. – Днем в Иркутске температура воздуха ожидается -6…-8.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – 724 миллиметра ртутного столба, а вот влажность повышенная – 81%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 17 января также обещает быть с переменной облачностью, выпадет небольшой, где-то умеренный снег. Ветер в течение суток с порывами до 13 м/с. Днем в Приангарье -5…-10, если небо закроют облака, то -15…-20. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сегодня +1…-4. Холоднее всего 17 числа в северо-восточных районах и по северу Катангского района, там днем -21…-26, местами до -34.

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