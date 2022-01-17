Умер Александр Суворов, полномочный представитель Президента РФ в Иркутской области с 1997 года по 2000 год Фото: ИВАНОВА Диана

13 января в Москве умер Александр Суворов, полномочный представитель Президента РФ в Иркутской области с 1997 года по 2000 год. Также Александр Адамович представлял в Совете Федерации Томскую область и отстаивал интересы всей Сибири. Соболезнования родным и близким Александра Суворова выразил мэр Иркутска Руслан Болотов.

– Александр Адамович родился в Иркутской области и большую часть своей жизни проработал в Иркутске. Многие иркутяне помнят его как специалиста высокого уровня, человека целеустремленного, ответственного, - отметил глава областного центра. - Мои искренние соболезнования родным и близким Александра Адамовича и его коллегам. Светлая память об этом неординарном человеке всегда будет в сердцах тех, кто его знал.

Умер Александр Суворов на 78-м году жизни. За годы работы он был награжден орденами Почета, Дружбы, медалями «В память 1000-летия Казани», «Ветеран труда», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения». Суворову было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». Также он был награжден почетным знаком Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», Почетной грамотой Совета Федерации.

СПРАВКА КП

Александр Адамович Суворов родился 30 марта 1943 года в селе Шангино Заларинского района Иркутской области. Трудовую деятельность начал после окончания 8-ми классов средней школы рабочим на Тулунском деревообрабатывающем комбинате. Проходил срочную военную службу в пограничных войсках на Камчатке. В 1970 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета, затем аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института советского строительства при Верховном Совете СССР. В 1990-1991 годах был заместителем руководителя научно-внедренческого центра исполкома Иркутского городского Совета народных депутатов, в дальнейшем – заместителем генерального директора международного выставочного комплекса «Сибэкспоцентр». В 1997-2000 годах – полномочный представитель Президента РФ в Иркутской области. С августа 2000 года занимал пост главного федерального инспектора по Томской области. С марта 2004 года по май 2012 года – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Томской области.