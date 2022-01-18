Заболеваемость ОРВИ снова превысила эпидемический порог в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Приангарья вновь говорят о росте заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе. За помощью к медикам на прошлой неделе обратились 16 988 человек, которым был поставлен диагноз ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 15.6%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области.

- Из общего числа заболевших дети составляют 7809, - отмечают в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области. – Также в регионе продолжают выявлять случаи заболевания гриппом. За неделю диагноз лабораторно подтвердился у семи взрослых и 46 несовершеннолетних.

Рекомендации остаются прежними: не заниматься самолечением (только врач может правильно поставить диагноз), соблюдать меры профилактики – носить маски, соблюдать социальную дистанцию, как можно реже и меньше по времени находиться в местах массового скопления людей, пользоваться антисептиками, мыть руки, проветривать комнату, и ЗОЖ никто не отменял.

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