В Иркутске умер Игорь Чирва, заслуженный артист России. Фото: Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова

В Иркутске 18 января умер Игорь Чирва, заслуженный артист России. Он 27 лет проработал в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова. За годы карьеры он воплотил десятки характерных и драматических, неординарных и запоминающихся образов, а его работу отмечали ведущие театральные критики страны.

- Ведущий артист охлопковской драмы, Игорь Иванович Чирва был одним из самых интересных актёров, обладающих богатой комедийной природой, незаурядным талантом и способностью воплощать на сцене любые режиссёрские задачи и авторские замыслы, - отзываются об Игоре Чирве его коллеги.

Умер Игорь Чирва, заслуженный артист России, на 58-м году жизни. Прощание с Игорем Ивановичем состоится 21 января (пятница), с 13.00 до 14.00, в ритуальном зале на бульваре Гагарина,4 в Иркутске.

СПРАВКА КП

Игорь Иванович Чирва родился 1 июня 1964 года в селе Ключи Алтайского края. Ещё со школьной скамьи, занимаясь в театральной студии, он ощущал, как захватывает его процесс рождения спектакля и наполнения слова смыслом и энергией исполнителя. В Иркутское театральное училище Игорь Чирва был принят сразу, окончив которое в 1988 году отправился работать в Русский драматический театр города Фрунзе. С 1994 года до последнего дня служил родной сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.