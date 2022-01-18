В Иркутске на 73 году жизни умер Анатолий Басин, заслуженный артист России. Фото Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова

Умер Анатолий Басин, заслуженный артист России, ведущий актер Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. За 27 лет карьеры на сцене театра он воплотил большое количество образов, в том числе Гаев в чеховской пьесе «Вишневый сад», Виктор в «Иркутской истории» Алексея Арбузова, Билл Старбак в «Продавце дождя» Ричарда Нэша, Борис в «Вороньей роще» Александра Вампилова и многие другие.

– В 1999 году Иркутскому драматическому театру было присвоено высокое звание «академический». В этом заслуга целой плеяды талантливых иркутских актеров и режиссеров, к которой принадлежит Анатолий Владимирович Басин, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - Он отдал родному театру 27 лет, создал десятки ярких образов. Анатолия Владимировича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников. Светлая память об этом удивительном человеке останется в сердцах всех, кто знал и любил его

Умер Анатолий Басин, заслуженный артист России, на 73 году жизни. Прощание с Анатолием Владимировичем состоится 19 января (среда) в 14.00 в ритуальном зале на улице Боткина, 10 в Иркутске.

СПРАВКА КП

Анатолий Басин родился 23 июля 1949 года в семье Владимира Фидельмана-Басина, известного в Европе баритона, которому в свое время рукоплескала Вена, Париж, Варшава и Рим. Пройдя испытания немецкого плена, в 1947 году певец оказался в Иркутске, играл в Иркутском музыкальном театре им. Н.П. Загурского и преподавал в Иркутском училище искусств.

Анатолий Басин окончил Иркутское театральное училище в 1971 году, после чего служил в театрах Оренбурга, Красноярска, Кемерово. В 1979 году Анатолий Владимирович возвратился в Иркутск и был принят в труппу театра им. Н.П. Охлопкова. В 1993 году актеру было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». С 2006 года Анатолий Басин жил и работал в Москве, снялся в ряде художественных фильмов и сериалов.