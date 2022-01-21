Житель Иркутска отсудил у работодателя миллион рублей после ДТП, в котором лишился ноги Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В 2019 году иркутянин во время рабочего дня, управляя грузовым самосвалом, попал в ДТП, которое привело к тому, что мужчина стал инвалидом 1 группы. Медики ампутировали ему голень левой ноги. При этом пособие по временной нетрудоспособности житель областного центра не получал. Также он лишился возможности вести активную жизнь, в связи с чем обратился в районный суд за компенсацией морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

- В Октябрьском районном суде исковые требования были частично удовлетворены, в пользу мужчины взысканы компенсация морального вреда в размере 300 000 рублей, пособие по временной нетрудоспособности в размере более 150 000 рублей, - рассказали в суде. – Житель Иркутска не согласился с таким решением и обратился в вышестоящую инстанцию - Иркутский областной суд.

Апелляция мужчины была удовлетворена, размер морального вреда увеличен до 1 миллиона рублей. Судебная коллегия учла, что мужчина долгое время проходил лечение и проходит его до сих пор, не может полностью себя обслуживать, к тому же у него двое детей младше 18 лет.

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