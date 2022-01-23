В двух школах Иркутской области будут выпускать газеты на бурятском языке. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Мини-типографии поступили в две школы Осинского района. Их установили в Бильчирской общеобразовательной школе и Обусинской школе-интернате им. А.И. Шадаева. Школьники смогут печатать на них различную полиграфическую продукцию и даже газеты на бурятском и русском языках. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Деньги на их закупку выделили из областного бюджета в рамках целевой программы «Обеспечение условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка», - , - рассказали в региональном правительстве. - Типографии были распределены в качестве призов по итогам окружного межмуниципального заочного конкурса «Лучшая образовательная организация с этнокультурной составляющей».

Занявшие в этом конкурсе вторые и третьи места учреждения получили в награду конструкторы для сборки 3D-принтера. Они достались Тангутской школе в Нукутском районе и Тарасинской школе в Боханском районе.

Кстати, выбирали также и лучшие дошкольные образовательные учреждения. Ими признаны детские сады «Родничок» и «Колосок» Эхирит-Булагатского района, Обусинский детский сад Осинского района. Туда накануне также доставили интерактивные панели.

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