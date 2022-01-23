Отключение электричества в Иркутске 24 января пройдет в трех округах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Иркутске 24 января запланировано в трех городских округах. Света на срок от 30 минут до 8 часов не будет в некоторых домах Ленинского, Свердловского и Октябрьского района. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Отключение электричества в Иркутске 24 января мера вынужденная, необходимая для плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. - Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключение электричества в Иркутске 24 января пройдет в зданиях на улицах Воровского, Генерала Доватора, Лизы Чайкиной, Олега Кошевого, Саратовская, Дорожная, Академика Бурденко, Кубанская, Молодежная, Можайского, Совхозная, Яблоневая, Сергеева, Березовая роща, также на бульваре Рябикова, в микрорайоне Юбилейный и в селе Максимовщина (см. таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 24 января 2022: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 24 января 2022: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 24 января 2022: Октябрьский район

Отключение электричества в Иркутске 24 января 2022: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 24 января 2022: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 24 января 2022: адреса. Фото: ИЭСК

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