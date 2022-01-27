Названы самые впечатляющие железнодорожные маршруты вдоль Байкала

Два железнодорожных маршрута вдоль Байкала признаны самыми впечатляющими в России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два железнодорожных маршрута вдоль Байкала пользователи соцсетей признали самыми впечатляющими в стране. За один из них проголосовало большинство, он и возглавил ТОП-6. Опрос провел российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

- Тридцать девять россиян мечтают путешествовать по Байкало-Амурской магистрали на пассажирском поезде, по побережью знаменитого озера Байкал, - рассказали специалисты Tvil.ru.

Больше всего любители путешествий на поезде ценят особенную атмосферу и живописные пейзажи. Еще одним популярным ЖД маршрутом у туристов стала Кругобайкальская железная дорога. За нее отдали свой голос 11% опрошенных.

На втором месте рейтинга расположился путь из Туапсе до Адлера, проходящий вдоль черноморского побережья. Ещё 15% пользователей сети мечтают о путешествии на поезде по Транссибирской магистрали - от Москвы до Владивостока на поезде. На четвертой строчке расположился маршрут по Краснодарскому краю, от поселка Черниговское до Отдаленного. Его в опросе выбрали 13%. Замыкают ТОП-6 Кимры. С железнодорожной станции Савелово на поезде 2% опрошенных хотели бы поехать в Углич, чтобы полюбоваться местными видами.

Шесть самых впечатляющих железнодорожных маршрутов России:

*По данным опроса в соцсетях Tvil.ru