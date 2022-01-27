Segezha Group поддерживает культурные проекты в Иркутской области

Наряду с развитием городской инфраструктуры, спорта, образования, медицины и реализацией экологических программ Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») поддерживает проекты в области культуры. С присоединением активов ООО «Интер Форест Рус» в конце прошлого года общекорпоративная благотворительная деятельность компании стала распространяться также на новые регионы присутствия - в Красноярском крае и Иркутской области.

Так, в этом году в рамках социального партнерства с правительством Иркутской области холдинг помогает муниципалитетам возводить новые культурные учреждения. Для подготовки проектно-сметной документации двух новых домов культуры в поселках Семигорск и Коршуновский компания выделила около 4,8 млн рублей Нижнеилимскому району Иркутской области. Здесь работает лесопильное предприятие Группы ООО «Тайрику Игирма Групп».

Мэр Нижнеилимского района Максим Романов сообщил, что в настоящее время все проектные работы завершены и получено заключение государственной экспертизы.

- Для района это очень важные объекты. Сейчас учреждения культуры в Семигорске и Коршуновском располагаются в помещениях, которые настоятельно требуют дополнительного оборудования. Благодаря Segezha Group жители смогут заниматься творчеством, проводить культурные и массовые мероприятия в современных домах культуры, - подчеркивает он.

- Компания активно сотрудничает с администрацией района по вопросам строительства, оснащения и ремонта социальных объектов. В этом году мы софинансировали разработку проектно-сметной документации для строительства двух сельских домов культуры, каждый на 80 мест. По нашей инициативе в них предусмотрели размещение библиотек. Мы поможем им литературой на экологическую тему, - говорит генеральный директор ООО «Тайрику Игирма Групп» Дмитрий Петрушов.

Segezha Group реализует проекты экологического просвещения, приобретая для библиотечных фондов не только научно-популярную и художественную литературу, но и книги на актуальные темы экологии. Среди них - детские экологические справочники, энциклопедии, литература об окружающем мире и классическая художественная литература о природе. В последние несколько лет компания передала в библиотеки более 2000 книг.

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Segezha Group - один из ключевых российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Группа - среди крупнейших лесопользователей не только в России, но и в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,2 млн га, а объем расчетной лесосеки - 23,6 млн кубометров (с учетом ПИП - приоритетных инвестиционных проектов). 82% потребностей компании в древесине обеспечивается за счет собственных ресурсов. 83% лесных участков сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации.

Во всех лесных активах внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе интенсивной модели. Segezha Group занимает 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе ей принадлежит 2-е место по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также 5-е по производству большеформатной березовой фанеры. Холдинг - на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов.

География активов охватывает 14 государств, при этом основное производство находится в России. Продукция реализуется более чем в 100 странах мира. На предприятиях Группы трудится около 20 тысяч человек. Подробнее - на сайте: http://segezha-group.com