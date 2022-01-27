«Ангарскцемент» расширил продуктовую линейку. Фото: пресс-служба АО «Ангарскцемент»

АО «Ангарскцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») начало производство трех новых видов продукции.

В их числе – портландцемент ЦЕМ I 42,5Н АП, выпускаемый в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55224-2020 «Цементы для транспортного строительства. Технические условия». Он предназначен для производства бетонов аэродромных покрытий.

Вторая новинка в ассортименте АО «Ангарскцемент» – портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ДП (ГОСТ 33174-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. Технические требования»). Данный вид цемента используется при изготовлении бетонов дорожных покрытий.

Также дополнил продуктовую линейку предприятия бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 52,5Н (ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия»). Данный вид цемента применяется в строительстве особо прочных стратегических объектов, в том числе для изготовления железнодорожных шпал. Высокие прочностные характеристики достигаются за счет минералогического состава клинкера и тонкости помола. Последний показатель обеспечивается современным сепаратором, установленным в 2020 году на цементных мельницах № 1 и 2.

Выпуску новой продукции предшествовали опытно-промышленные испытания. В конце декабря орган по сертификации ООО «НТЦ «СибНИИцемент» выдал сертификаты соответствия на все три вида цемента.

Таким образом, сегодня в ассортименте АО «Ангарскцемент» – шесть видов цемента. Продукция предприятия востребована на рынке Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края.

«Первые партии новой продукции мы отгрузили потребителям в начале января, – констатирует управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин. – Предприятие готово и дальше улучшать ассортимент по запросам клиентов, для этого у нас есть широкие возможности».

Справка о предприятии

Ангарский цементно-горный комбинат, введенный в эксплуатацию в 1957 году, находится в городе Ангарск Иркутской области. Сырьевой базой завода является карьер «Перевал» (г. Слюдянка). Мощность предприятия – 1,3 млн тонн цемента в год, выпуск продукции ведется по мокрому способу.

География поставок продукции АО «Ангарскцемент» – Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия. При наличии потребностей строителей завод может выпускать широкую гамму специальных цементов – сульфатостойких, дорожных и т.п.

Продукция отгружается потребителям в мешках по 50 и 25 кг (в том числе размещенных на палетах и упакованных в стретч-пленку), в однотонных мягких контейнерах и навалом.

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