Смарт-часы обошли по популярности фитнес-трекеры в Иркутской области в 2021 году. Фото компании

МегаФон проанализировал, какие устройства чаще носили жители Иркутской области в 2021 году. Оказалось, что смарт-часы вырвались вперед, завоевал 52% рынка. А востребованность фитнес-трекеров, наоборот, снизилась с 59% до 48%.

Из-за чего перераспределился спрос? Причины две - появились бюджетные модели умных часов, а еще их удобнее использовать благодаря большому экрану.

- Фитнес-трекеры еще в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов, - комментирует генеральный директор МегаФон Ритейл Владимир Скурихин. - Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее, трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году, если в России массово появятся умные часы, поддерживающие eSIM, их доля может увеличиться до 73%.

Всего в 2021 году россияне купили 6,2 млн умных часов и фитнес-трекеров, что на четверть больше, чем в 2020 году. А в Иркутской области продажи в сети МегаФона за прошлый годвыросли на 18% в штуках и 125% в деньгах.

Умные часы и фитнес-трекеры - хороший подарок, поэтому и пик их продаж приходился в канун праздников, таких как 8 марта, 1 сентября и Новый год. Чаще всего покупают умные часы фирмыApple, Samsung и Huawei, а среди фитнес-трекеров предпочитают марки Xiaomi, Honor и Huawei.