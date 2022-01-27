Больше 70 бродячих собак отловили в Иркутске с начала января Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С начала года во всех районах Иркутска отловили более 70 бездомных собак. В первую очередь были пойманы агрессивные животные. Число четвероногих растет очень быстро, поэтому места скопления псов проверяются ежедневно. И в этом активно участвуют жители города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

- 24 января 2022 года заключен новый контракт на отлов безнадзорных животных в Иркутске, - рассказали в комитете городского обустройства администрации Иркутска. - На аукцион заявку подал единственный участник – ООО «Пять звезд». В соответствии с законодательством он стал победителем. В настоящее время подрядчик уже приступил к отлову. С 24 по 26 января по контракту в городе отловили 30 безнадзорных собак. В рамках контракта с питомником для собак «К-9» отловили 47 собак. Срок его действия – до конца января.

Подрядчик сам устанавливает цену услуги за одну собаку. Сейчас она 15381,03 рублей. Причем это при выполнении полного комплекса мероприятий - отлов, вакцинация, стерилизация и 20-дневное содержание.

В настоящий момент количество безнадзорных собак постоянно растет из-за нерадивых хозяев, которые выбросили своего питомца на улицу. А также из-за несогласованной работы организаций, отлавливающих животных.

Помимо этого, администрация совместно с подрядчиками и зоозащитниками разрабатывают новые методы и решения, которые помогут не допустить уничтожения животных и тщательно проверят случаи посягательства на собак. И при этом максимально уберечь иркутян.

Напомним, администрация Иркутска взяла под контроль организации, занимающие отловом собак. В том числе, выпускают ли они животных без хозяина обратно. По этому поводу было отправлено обращение в прокуратуру для проверки их работы.

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