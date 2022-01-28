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Общество28 января 2022 0:35

До -15 ожидается в Иркутске 28 января

Погода в Иркутске 28 января будет без осадков
Мария КНЯЗЕВА
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До -15 ожидается в Иркутске 28 января

До -15 ожидается в Иркутске 28 января

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре в последние два дня отмечается похолодание. Сегодня погода в Иркутске 28 января будет еще чуть холоднее, чем вчера. Днем в столице Приангарья столбики уличных термометров покажут -13…-15. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- В Иркутске 28 января переменная облачность, - уточняют синоптики. – В городе снега не ожидается, ветер дует восточный и северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – 738 миллиметров ртутного столба, а влажность воздуха повышенная – 77%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 28 января также будет с переменной облачностью, но местами все-таки выпадет снег. Ветер до 5-10 м/с, температура воздуха днем -12…-17, в низинах до -27. В горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья в пятницу -8…-13.

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