Пьяный 22-летний иркутянин сбежал после ДТП на Академическом мосту и бросил пассажиров, но его поймали. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

После ДТП на Академическом мосту совершивший его 22-летний житель Иркутска сбежал. Разбитую машину и пассажиров, трое из которых подростки, он бросил. Не остановило парня даже то, что одна из пассажирок пострадала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- ДТП произошло сегодня, 29 января, около 4 часов утра, - уточняют в полиции. - По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan, двигаясь по Академическому мосту в направлении Свердловского района, не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение. После произошедшего автомобилист бросил разбитую автомашину и скрылся.

Иномарка была полна - четверо пассажиров, трое из которых получили ушибы и после консультации врачей отправлены домой. Самого виновника ДТП нашли через час. скрывался он по многим причинам - пьян, прав на вождение нет, да и сама машина не зарегистрирована. За все это он будет наказан. А за бегство с места аварии ему грозит 15 суток ареста.