Подросток взял автомобиль родственников и катал на нем друзей в Иркутской области

Нарушителя поймали полицейские Иркутской области после погони
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Ночную погоню полицейского автомобиля за «Хондой Civic Shuttle» накануне могли наблюдать автомобилисты на трассе «Сибирь» в районе поселка Кутулик в Аларском районе. Сидевший за рулем сибиряк отказался остановиться по требованию инспектора и нажал на газ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Нарушителем оказался подросток, катавший таких же несовершеннолетних приятелей на машине родственников, которые даже не знали о том, что их «ласточка» не находится на своем месте. Конечно, у парня еще нет водительского удостоверения. Почему не остановился?
- Да я просто испугался, - комментирует свои действия автолюбитель.
Он рассказал, что ключи от автомобиля взял сам, без разрешения, просто лежат они в свободном доступе – никто их не прячет. Инспекторы составили ряд протоколов о нарушениях ПДД.
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