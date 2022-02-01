Как больному коронавирусом не заразить семью, рассказали в Роспотребнадзоре Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области отмечается высокий рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в регионе выявляют около 900 случаев заражения, при этом постоянно фиксируются новые антирекорды. Вместе с этим вспышка заболеваемости COVID наблюдается среди детей. Больше всего инфекции подвержены подростки, так как они остаются не вакцинированной частью населения. Об этом накануне, 31 января, главврач Иркутской ГКБ №8 Жанна Есева заявила во время прямого эфира в соцсетях. К слову, большинство случаев коронавируса у юных пациентов протекает в легкой форме и им не требуется госпитализация. Также ранее в Роспотребнадзоре по Иркутской области сообщили, что 95% больных в Приангарье переносят омикрон-штамм, как ОРВИ, что также позволяет им лечиться дома.

В связи с этим специалисты дали перечень рекомендаций о том, что нужно делать, если в вашей семье есть человек с диагнозом грипп или COVID-19. Эти советы помогут близким заболевшего оградить себя от инфекции.

КОНКРЕТНО

Что делать, если кто-то в вашей семье болен гриппом или коронавирусом:

1. Вызовите врача.

2. Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

3. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

4. Часто проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа.

5. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.

6. Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. После использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи.

7. Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным.

8. Ухаживая за больным обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства.

9. Ухаживать за больным должен только один член семьи.

10. В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте поверхности не реже 2 раз в день.