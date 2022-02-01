Усть-Илимский хлебокомбинат закрылся из-за низкой рентабельности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Остановились тестозамешивающие машины, конвейеры, а в жаровнях больше не печется ароматный хлеб. В мэрию Усть-Илимска пришло официальное письмо о том, что глава предприятия «Усть-Илимскхлеб» Леонид Мамонтов с 28 января 2022 года закрывает завод. Об этом сообщают в администрации города Усть-Илимска.

- В нашей долгой сорокалетней производственной жизни были сложные и блистательные периоды, но этот период нам не по зубам, - пишет в письме Леонид Мамонтов. - В стране никому не нужен настоящий производитель, поэтому мы уходим.

Предприниматель отмечает, что причина в тяжелом финансовом положении. Они не могут оплачивать электро - и теплоэнергию, а также охрану территории завода.

Сами жители города с теплом вспоминают хлебобулочные изделия местного предприятия: сдобные сухари, печенья, пряники и сахаристые драже. Они были известны не только по Иркутской области, но в Улан-Удэ и Новосибирске.

- Как жалко, как же так?! Такое предприятие. Чтобы не писали, хлеб был качественный и полезный, - пишет девушка в соцсети Инстаграм.

- А как же я теперь без пряников и Дарницкого хлебушка? Такого больше нигде нет, и не будет уже, - сетует житель Усть-Илимска.

В своем обращении Леонид Мамонтов так же просит администрацию города расторгнуть договоры на земли под киоски «Усть-Илимскхлеб» с 1 января 2022 года.