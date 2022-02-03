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Общество3 февраля 2022 1:39

Картельный сговор четырех компаний по ремонту дорог раскрыли в Иркутске

Его участникам предстоит выплатить 14 миллионов рублей штрафов
Мария КНЯЗЕВА
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Участники картельного сговора выплатят штрафов на 14 миллионов рублей

Участники картельного сговора выплатят штрафов на 14 миллионов рублей

Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Договаривались друг с другом о стоимости ремонта автодорог в Иркутске прежде, чем выйти на аукцион. В областном центре раскрыли картельный сговор. Его участников привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

О нарушении стало известно после проверки требований антимонопольного законодательства.

- Ряд хозяйствующих субъектов участвовали в аукционах на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в городе Иркутске по предварительному согласованию между собой, что образовывало картельный сговор, - отмечают в прокуратуре.

Были возбуждены дела об административных нарушениях по статье «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения». Четыре организации выплатят штрафы на общую сумму в 14 миллионов рублей.

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