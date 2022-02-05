Большинство иркутян не общаются с начальниками в нерабочее время, выяснил сервис SuperJob Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство жителей Иркутска предпочитают не общаться со своими начальниками в нерабочее время и даже не подписываются на их аккаунты в соцсетях. Это во время очередного опроса выяснил сервис SuperJob.

- 59% иркутян не общаются со своим непосредственными руководителями в нерабочее время, - отмечает SuperJob. - При этом 51% не хочет этого, ссылаясь на усталость от ежедневной коммуникации с начальником, а 8% были бы не против общения вне работы. Общаются с начальником в свободное время 41% работающих иркутян.

Общаются с шефом в нерабочее время в основном горожане моложе 34 лет (46%), доход которых составляет от 80 тыс. руб. (44%). Тех, кто не общается с руководителем после работы и не хочет этого, больше всего среди опрошенных с зарплатой менее 50 тыс. руб..

Читают соцсети начальников иркутяне до 34 лет (17%). А вот горожане старше 45 лет, наоборот, чаще других не хотят подписываться на страницы руководителя.