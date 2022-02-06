У 2553 жителей Иркутской области за сутки подтвердился коронавирус Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число случаев заражения коронавирусом в Приангарье увеличивается вот уже четвертый день больше, чем на 2000 за сутки. За минувшие 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили 2553 человека. Это не новый антирекорд, накануне было на сотню больше. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

- Число пациентов в ковидных госпиталях также растет, за сутки оно увеличилось на 155, сейчас в больницах лечат 3891 заболевшего коронавирусом, - говорят специалисты.

Стоит отметить, что из 183 755 инфицированных выздоровели уже 156 334 человека (за сутки +479). Но, увы, спасти удалось не всех. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 7703 жителей нашего региона, 17 из них умерли в минувшие сутки. Также от иных тяжелых болезней скончались 614 (+1 за сутки) заразившихся коронавирусом.

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