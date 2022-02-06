Братский саночник Семен Павличенко вошел в 10-ку на Олимпиаде 2022 в Пекине. Фото: федерация санного спорта России.

Увы, саночники из Братска Семен Павличенко и Александр Горбацевич не смогли завоевать медали Олимпиады 2022 в Пекине. По итогам всех четырех заездов в одиночных санях Семен Павличенко занял итоговое 10-е место. Александр Горбацевич финишировал 14-м. Лучшим среди россиян стал Роман Репилов, у него также скромное 9-е место.

Олимпийским чемпионом стал немец Иоханнес Людвиг, серебро у австрийца Вольфганга Киндля, бронза у итальянца Доминика Фишналлера.

На этом соревнования среди саночников не заканчиваются. 10 февраля в Пекине пройдет командная эстафета. Примут ли в ней участие Семен Павличенко и Александр Горбацевич пока неизвестно.

Напомним для Семена Павличенко это уже третья Олимпиада. В 2014-м в Сочи он стал 5-м, а на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м году братчанин финишировал лишь 14-м. Александр Горбацевич дебютант Игр.

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