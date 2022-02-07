Лжецелительница похитила около 100 тысяч рублей у жительницы Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Тулуне полицейские задержали «потомственную ведунью», укравшую у 59-летней женщины около ста тысяч рублей. Гадалка пообещала снять порчу с денег пострадавшей, а после скрылась вместе с ними. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Оперативники установили, что незнакомка в сопровождении малолетнего ребенка под видом гадалки проникла в одну из квартир дома в микрорайоне Угольщиков и ввела в заблуждение хозяйку о якобы имеющихся у нее магических способностях, - рассказали в пресс-службе ведомства. - «Целительница» уверила женщину в том, что «снимет порчу» с денежных средств. Но после ряда проведенных с деньгами манипуляций, она совершила их хищение.

О том, что деньги пропали, пострадавшая поняла через несколько часов и обратилась в местную полицию.

Подозреваемой оказалась 31-летняя жительница села Шерагул Тулунского района. Ранее она неоднократно была судима за подобные преступления. При задержании от обвинений не отказалась и во всем призналась. А затем добровольно отдала полицейским похищенные деньги.

На данный момент возбуждено уголовное дело. После окончания следствия, денежные средства вернут их законной хозяйке.

Следователи не исключают, что подозреваемая может быть причастной к другим подобным кражам. Лиц, пострадавших от ее манипуляций, полиция просит обратиться в дежурную часть.