Проскакал по городу олень. В Ангарске заметили косулю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ангарска заметили в 82 квартале бегущего вдоль тротуара испуганного детеныша косули. Новость об этом выложили пользователи сети Инстаграм. Откуда он появился, корреспондент «КП-Иркутск» узнала в ангарских зоопарках.

- Из нашего зоопарка никто не убегал, - рассказали в зоопарке при детском доме творчества города Ангарска. – Скорее всего, он прибежал со стороны леса. У нас такое бывает часто. Два раза в 2020 году спасали курятник от соболей. Так же часто выбегают со стороны водохранилища хорьки, ондатры, лисы.

В другом местном зоопарке так же сообщили, что у них никто не пропадал.

Между тем по комментариям в сети можно отследить маршрут животного. Сначала его заметили в 82 квартале, потом в парке Строителей.

По словам работников зоопарка, поймать животного и увезти снова в лес не получится. Уж больно быстро бегает, около шестидесяти километров в час. Водителям следует быть осторожнее ввиду случайного появления косули на дороге.