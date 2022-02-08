В Иркутской области на больничном по коронавирусу находятся 2, 5 тысячи врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К врачам не попасть, в поликлиниках столпотворение. И, несмотря на то, что больничные по ковиду разрешили закрывать дистанционно, как и открывать, медпомощь требуется большому числу людей. Однако и сами медики заражаются.

-Доктора тоже люди и тоже болеют, - сказала на прямой линии исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова. - Сейчас на больничном находятся 2, 5 тысячи врачей и медсестер. Поэтому до каждого заразившегося они просто не дойдут.

Но это и не нужно. В случае ухудшения самочувствия надо звонить в call- центры поликлиник, и тогда специалист вас посетит. Если же заболевание протекает в формате обычного ОРВИ -нет. Но позвонят и узнают, как дела обязательно.

- Иркутск стал первым городом, который столкнулся с пятой волной COVID-19, отсюда эпидпроцесс пошел дальше, первым захватив Иркутский и Осинский районы, а сейчас он распространился по всем городам региона, - отметила Анна Данилова. - Есть и тяжелые пациенты, их 220-230 человек, причем и в крайне тяжелом состоянии тоже. Тут все зависит от сопутствующих заболеваний, возраста. Очень много - на амбулаторном лечении.

И, конечно, поликлиники не приспособлены к большому потоку, они рассчитаны на плановый прием пациентов.