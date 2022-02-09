В Иркутске отремонтируют контактную сеть троллейбусов.

Дополнительный доход МУП «Иркутскгортранс» направят на ремонт оборудования - контактной сети троллейбусов. Об этом, со ссылкой на руководство предприятия, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– За счет незначительного увеличения стоимости эксплуатации одного узла подвеса кабеля волокно-оптической линии связи за текущий год предприятие получит 4,4 млн рублей дополнительного дохода, -пояснил директор предприятия.

Проще говоря, дополнительный доход - это плата от интернет-провайдеров, которая пришлась как нельзя кстати, нужд у городского электротранспорта, остающегося самым доступным для пассажиров, хватает. Нужно провести капремонт контактной сети, купить запчасти, провод, металлические трубы для замены опор.

Кстати, по договорам с предприятием, за использование сети для интернет-кабеля платит 26 провайдеров.