Завершены поиски 11-летнего мальчика из Братска, который ушел из Центра помощи детям без верхней одежды и обуви

В Братске вечером, 9 февраля из Центра помощи детям пропал 11-летний мальчик. При этом ребенок вышел на крыльцо подышать свежим воздухом без верхней одежды и обуви, и исчез. Сотрудники центра сразу заявили в полицию. Школьника искали все наружные наряды города, а сотрудники патрульно-постовой службы и участковые обследовали городские улицы и дворы домов. Вскоре поиски принесли результат.

- Через час четвероклассника нашли в жилом районе Гидростроитель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Он рассказал, что сумел добраться до автостанции Падуна, сесть на автобус и доехать до Правого берега. Свой уход он объяснил желанием вернуться домой.

Сейчас полицейские выясняют все подробности ухода мальчика. Если вскроются нарушения со стороны сотрудников учреждения, их привлекут к ответственности. Свою проверку начала и прокуратура Иркутской области.