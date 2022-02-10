Убийца женщины прятался от правосудия в тайге в Иркутской области

Прятавшегося в тайге от правосудия убийцу заключили под стражу на время расследования Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тело задушенной 33-летней сибирячки было найдено на территории городской больницы в городе Черемхово в 2010 году. Долгое время это убийство не было раскрыто, так как подозреваемый – ее сожитель, который, кстати, сам обратился в полицию, сообщив об исчезновении женщины, скрылся. Найти его удалось в 2021 году. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД РФ по Иркутской области и СК Приангарья.

Долгое время мужчина прятался в тайге, потом обустроился в другом районе. Выйти на его след удалось в сентябре прошлого года. Тогда-то его и задержали в поселке Бирюсинск в Тайшетском районе полицейские и сотрудники СОБР Росгвардии.

- По версии следствия, подозреваемый задушил свою 33-летнюю сожительницу на почве ревности, - говорят следователи. - Через несколько дней с целью сокрытия следов преступления он вынес тело погибшей из квартиры, пронеся его на руках более километра.

На территории парка Черемховской городской больницы он раздел ее, спрятал в кусты, сымитировал изнасилование. На следующий день заявил, что его женщина исчезла, а после пропал и сам. Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве, он находится под стражей. Задержанный ранее уже был дважды судим, сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08