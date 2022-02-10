Участник «Адской кухни» из Ангарска вернется на «Пятницу!», чтобы отомстить Ивлеву

Участник «Адской кухни» Едгор Якубов из Ангарска вернется на «Пятницу», чтобы отомстить Ивлеву. Фото предоставлено телеканалом "Пятница!"

Кулинарным реваншем, не иначе, можно назвать возвращение ангарского повара Едгора Якубова на телеканал «Пятница!» в новом шоу. Сибиряк участвовал в четвертом сезоне «Адской кухне», где его блюда в пух и прах разнес шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев.

Теперь ангарчанин проявит свои таланты, чтобы отстоять свою поварскую честь, в кулинарном реалити «Белый китель». Там он снова поборется за звание лучшего повара страны и за главный приз – белый китель.

В программе «Адская кухня» Едгор Якубов не смог приготовить форшмак в новом прочтении, на новом шоу ему вновь предстоит приготовить это блюдо и показать, что ошибки учтены.

Все участники «Белого кителя» будут готовить яства, из-за которых они вылетели из других кулинарных соревнований «Пятницы!», а также проходить испытания на сообразительность от жюри шоу, в рядах которых Дмитрий Левицкий, Илья Захаров, Дмитрий Горовенко.

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