Минимальный набор продуктов в Иркутске обойдется в 5547, 8 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В каком городе региона жить дороже всего? На самом деле такие подсчеты ведутся постоянно. А вот выводы за 2021 год, которыми поделились специалисты Иркутскстата, многим покажутся сенсационными. Ну вот скажите, где за продукты приходится платить больше? Думаете, в столице региона?

Нет, пальма первенства тут за северными территориями, хотя, если подумать, а как иначе? Братчане платят за минимальный набор продуктов 5815, 6 рубля, жители Усть-Илимска на сотню дешевле — 5792, 4 рубля. У Иркутска — третье место, горожане расходуют 5547, 8 рубля. Кстати, в Тайшете тратят на покупки практически те же деньги, здесь цены буквально подскочили, почти на четверть! Да, вы справедливо скажете - на самом деле каждый выкладывает больше, причем в разы. Но минимальный набор — он и есть минимальный, на него не проживешь, он для сравнения.

Скажем, самые дорогие молоко, хлеб и сахар снова в Братске. Иркутяне больше остальных платят за говядину – 566 рублей за килограмм, зато экономят на десятке яиц — у нас его цена ниже 80 рублей, а во всех остальных городах, кроме рекордсмена по дешевизне — Зимы — много дороже.

-Увеличились затраты сельхозпроизводителей на корма, оборудование и упаковочные материалы (на фоне роста спроса и цен на мировых товарных рынках), а также выросли расходы на доставку из-за подорожания топлива и обслуживания транспортных средств, - отмечают в иркутском отделении центробанка РФ. - Все это продолжило ускорять годовой рост цен на большинство видов мяса и мясной продукции, молоко, творог, сметану, сыр.

Не только продуктами мы живем, нужно и все остальное. Самый дорогой бензин оказался в Усть-Илимске. А вот пассажирам автобусов невыгодно ездить по Ангарску. В этом городе самые высокие на транспорт - 35 рублей. За детский сад больше всех платят родители в Тайшете, а за ЖКХ -в Братске. Иркутск почти нигде не в лидерах. Может быть, иркутяне зря жалуются и на самом деле жить в столице Приангарья не так уж и дорого?