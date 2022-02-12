Женщину спасли на пожаре в поселке Первомайский под Иркутском. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пожар в частном доме в поселке Первомайский под Иркутском произошел накануне вечером, 11 февраля. В 20:51 на телефон пожарной службы позвонили с сообщением о том, что горит усадьба и пострадала ее хозяйка. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области.

- К месту происшествия были направлены три пожарных расчета из ближайших частей Иркутского района и города, - отмечают в ведомстве. - К моменту прибытия первого подразделения из дома шел дым.

Соседи уже вывели из дома пострадавшую владелицу усадьбы, 73-летнюю женщину. Она получила ожоги и сейчас находится в больнице.

Что касается пожара, то огонь ликвидировали за 20 минут. Дом закопчен, но пригоден к проживанию. Причину пожара тоже быстро выяснили - это короткое замыкание обогревателя, который в морозы включила женщина. От него загорелся ковер и едкий дым быстро наполнил помещение. Хозяйка успела набрать живущего по соседству родственника и пыталась тушить огонь сама. Но только надышалась угарным газом и потеряла сознание. Спас ее тот самый родственник, найдя на полу.

Пожарные отмечают, что если горит дом, надо спасать себя, а не здание.