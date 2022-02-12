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Политика12 февраля 2022 13:00

Минобороны:В Иркутской области прошли учения экипажей дальней авиации

Они отрабатывали передислокацию
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Минобороны:В Иркутской области прошли учения экипажей дальней авиации.

Минобороны:В Иркутской области прошли учения экипажей дальней авиации.

В авиационном полку дальних бомбардировщиков Ту-22м3, дислоцированном в Иркутской области, прошли летно-тактические учения. Задачей была переброска на оперативный аэродром и бомбардировка наземных целей, а также условные пуски ракет. Об этом сообщает пресс-служба Военно-космических сил.

- В районе учений специалистами связи выполнены нормативы по развертыванию запасных командных пунктов, а также инженерному оборудованию и маскировке позиций для работы в полевых условиях, - отмечают в минобороны.

Все - как в настоящем бою, если не считать того, что бомбы ложились на полигон. Например, пришлось даже отразить атаку диверсантов условного противника. А военные авиаинженеры готовили самолеты к повторному вылету.

Учения прошли успешно, с поставленными задачами летчики дальней авиации справились.