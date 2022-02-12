Инстасамка дала концерт в Иркутске. Как все было. Фото: Инстаграм.

"Не смотри на мои сиськи..." Истасамка - это тебе не осмысленный интеллектуальный рэп, да. Но подростки в восторге от всего, что кажется им запретным. Скандальная рэперша, которая признается в том, что она - самая высокооплачиваемая исполнительница этого музыкального стиля в России ( никто не проверял, поверим на слово) побывала в Иркутске на закрытой вечеринке. Что там было из любопытного?

- Билет на закрытую вечеринку стоил 7000 рублей. - поделился в своем Инстаграме шоумен Иван Вильчинский. -В зале было примерно 70 человек. Сам не фанат инстасамки, но посмотреть со стороны было любопытно. Мне кажется, что у Дарьи Зотеевой очень молодая аудитория. С ней на сцене был @realmoneyken ( Олег Еропкин).

Собственно, это все, что нужно знать. На концерт пришли старшеклассники. Ее фанаткам в основном по 14-15 лет и самой Инстасамке, которая смотрелась со сцены совсем малюткой, пока несложно им соответствовать - и возрастом, ей 21 год, и габаритами -рост 156 см, вес 45 кг, очень хрупкая.

Подросткам, привыкшим "рвать устои и границы", не может не понравиться то, что еще в 10 классе будущая знаменитость закончила "свои университеты" и ушла из школы. Раскрутиться ей удалось - 5, 2 миллиона подписчиков в Инстаграме и 12 миллионов в ТикТоке наблюдают за ее красивой жизнью и скандалами, которые она же сама и организовывает.

Например, в начале прошлого года после того, как Инстасамка выгнала со скандалом визажистов из своего дома, от сотрудничества с ней отказалась певица из Екатеринбурга Клава Кока. Кроме того блогершу лишили возможности озвучивать персонажа в мультфильме «100% волк». Для участия в озвучке пригласили всю ту же Клаву Коку.

В Иркутске Инстасамка, к слову, ничего не "выкинула". Только пожаловалась, что ей холодно, но в последние дни вечерами в городе около -30. В самом деле холодно. К тому же Инстасамку, выросшую в Тобольске, непривычной к морозам не назовешь...

СПРАВКА "КП"

Кто такая Инстасамка?

Даша Зотеева. 21 год. Приехала в Москву из Тобольска. Зарабатывать в инстаграме начала четыре года назад, не закончив школу. В родном городе из-за соцсетей начались проблемы с отцом. В столице блогерша прославилась своим эпатажным поведением, ее сравнивают с Моргенштерном. Со слов блогерши, летом 2020 года она вышла замуж за коллегу Олега Еропкина.