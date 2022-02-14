Свиноферма и 200 животных сгорели в пожаре в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне огонь в селе Каменка Боханского района уничтожил свиноферму площадью 600 квадратных метров, сгорело около двухсот животных. Сегодня, 14 февраля, там работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, выясняют причину пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение о пожаре на свиноферме поступило в половине восьмого вечера 13 февраля, - говорят спасатели. – Когда пожар обнаружили, здание уже было охвачено огнем, внутри было более 200 голов свиней. Работники предприятия смогли спасти 20 из них.

Тушить приехали пожарные Боханского пожарно-спасательного гарнизона, добровольная пожарная команда из села Каменка. Справиться с пламенем удалось только в 02.25 ночи. Ферма в 600 «квадратов» сгорела полностью, погибло порядка 200 животных.

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