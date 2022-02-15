В ЗС Иркутской области выступили против упразднения колледжа в Ангарске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЗС Приангарья выступили против упразднения филиала иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба ЗС Приангарья.

Вопрос этот на заседании депутаты решили обсудить после обращения к ним родителей учащихся и педагогов образовательного учреждения. Последнее время занятия в колледже проводились в дистанционном формате из-за состояния самого здания.

- В филиале не проводится очное обучение из-за того, что в колледже выявлен прогиб двух балок, что ставит под угрозу здоровье студентов и преподавателей, - отметили на заседании. - Сейчас очный учебный процесс организуют в зданиях Ангарского техникума рекламы и промышленных технологий и в Ангарском политехническом техникуме.

В планах провести еще одно обследование и составить проект капительного ремонта филиала. Ангарчане переживают, что в связи с этим филиал иркутского колледжа вообще могут закрыть. Но в минобре Иркутской области пообещали, что колледж в Ангарске точно не закроется в течение ближайших трех лет, пока все студенты не получат дипломы. Дальнейшая судьба будет зависеть от ремонта здания.

По итогам дискуссии депутаты ЗС Приангарья заключили, что вопрос должен решаться в двух направлениях. Если колледж в Ангарске можно отремонтировать, то проводить капитальный ремонт, если нет – искать вариант размещения учебного заведения в другом здании, но не закрывать филиал.

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