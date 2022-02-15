«МегаФон» начал продавать смартфоны по подписке. Фото компании.

Во всех регионах, в том числе и в Иркутской области, «МегаФон» запустил необычную программу подписки на смартфоны. Теперь клиент, выбрав новый телефон, каждый месяц вносит за него плату (включая абонентскую) и пользуется гаджетом, а уже через год может сдать его в trade in и оформить подписку на другое устройство со скидкой до 40%. А если телефон понравится и пользователь захочет оставить его себе, то он просто продолжит выплачивать стоимость гаджета до окончания срока подписки, а это 15 или 20 месяцев.

- Оформить услугу можно на любые модели смартфонов Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor, RealMe, Oppo, Vivo, ZTE, - рассказали специалисты «МегаФона». - Так, подписка на Apple iPhone 13 Pro 256 Гб на 20 месяцев будет стоить 5890 рублей в месяц. Samsung Galaxy S21 FE 128 Гб на тех же условиях обойдется в 3390 рублей в месяц.

Для клиентов здесь нет никаких подводных камней: в эту сумму не входят проценты, обязательная страховка (при желании ее можно оформить самостоятельно), прочие переплаты и скрытые расходы. Финансовым партнером выступает «Тинькофф Кредит Брокер».

- Услуга рассчитана на любителей технологий, которые хотят пользоваться самыми современными смартфонами на выгодных условиях, - поясняет генеральный директор «МегаФон Ритейл» Владимир Скурихин. - В конце декабря 2021 года пилотный проект стартовал в Москве. За полтора месяца сервис доказал свою востребованность, и теперь мы даем возможность воспользоваться им жителям всей страны.

В столице охотнее всего оформляли подписку на смартфоны Apple, Samsung и Xiaomi, ну а самой популярной моделью стал Apple iPhone 13 - его выбирали более половины клиентов.

- Новые модели смартфонов выходят буквально каждый месяц, и многим покупателям важно в числе первых протестировать гаджеты, - комментирует директор по продажам «Тинькофф Кредит Брокер» Максим Иванов. - Современные финансовые сервисы, в частности оформление подписки, дают им такую возможность.

Оформить подписку можно в любом салоне «МегаФона». Для этого нужно подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Сумма, которую нужно будет платить каждый месяц, складывается исходя из цены смартфона и тарифа.