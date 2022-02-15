98 домов капитально отремонтируют в Ленинском округе Иркутска в этом году. Фото: администрация Иркутска.

В этом году в Ленинском округе Иркутска планируют провести капремонт 98 многоквартирных домов. Подрядчиков уже определили для работ в 76 зданиях, в трех из них начали обновлять крыши: речь о домах №№ 164 и 197 по улице Розы Люксембург и №8 по улице Сибирских Партизан. Общая сумма, которую направят на ремонт - около 330 млн рублей.

- Работы будут вести за счет средств регионального Фонда капремонта в соответствии с перечнем работ, который утвердили собственники, - сообщила глава Ленинского округа Наталья Цибанова. - В 2021 году, также за счет денег фонда, отремонтировано 73 многоквартирных дома.

Напомним, что общее имущество - кровли, фасады, лифты, лестницы, инженерные коммуникации и прочее - иркутяне могут привести в порядок и по муниципальной программе «Жилище». В таком случае владельцы квартир заплатят лишь 30% от стоимости работ, а остальное компенсирует городской бюджет. Для участия нужно принять решение на общем собрании собственников.

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По вопросам участия в муниципальной программе жители Ленинского округа могут обращаться в Комитет по управлению округом по телефону 52-02-23.